Mattia Zenzola, infortunio ad Amici 21: «Permanenza a rischio»

Permanenza a rischio per Mattia Zenzola. Tutta colpa di un incidente che potrebbe pregiudicare la partecipazione del 21enne alle prossime puntate di Amici 21. Il pubblico si è accorto della sua assenza già domenica quando, durante la messa in onda dello speciale, il ballerino di latino, componente della squadra di Raimondo Todaro, non si è esibito.

A spiegare le ragioni della mancata partecipazione ci ha pensato nel daytime di oggi Maria De Filippi, che ha svelato al concorrente gli esiti dei controlli fatti in precedenza: «Hai una microlesione. – ha annunciato la conduttrice di Amici – Si vedrà se puoi rimanere nella scuola. Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che tutto vada bene».

La reazione di Mattia Zenzola

Parole che non sono piaciute a Mattia Zenzola, scoppiato in lacrime tra i compagni. A nulla sono valse le parole di conforto degli amici: «Andare via in questo modo sarebbe la cosa più brutta», ha dichiarato sconfortato il ballerino.

Al momento sono tre le settimane di riposo assoluto prescritte all'allievo, che non potrà fare alcun tipo di sforzo col piede e dovrà invece rimanere a stretto riposo nella speranza che l’infortunio si sani del tutto. Se ciò non dovesse avvenire, il ragazzo sarà costretto a lasciare la classe di Amici. Proprio quest'ultima ipotesi spaventa Mattia, che ha ammesso di non riuscire a reggere al pensiero di lasciare la trasmissione in questo modo: «Io tre settimane così ad aspettare non reggo, non ce la faccio». Non resta che sperare che l'impazienza e la voglia di gareggiare non pregiudichino la sua guarigione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:19

