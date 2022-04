Amici 21, diretta 16 aprile: nuovo eliminato. Ospiti i Follya. Questa sera quinto ppuntamento con la scuola più amata della tv che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Sono rimasti in dieci i talenti di Amici ancora in gara.

AMICI 21, LA DIRETTA DELLA QUINTA PUNTATA SU LEGGO.IT

21.34 Si parte

Leggi anche > Amici 21, gli eliminati della quinta puntata. È bufera sui social: «Ridicoli!»

Questa sera in diretta su canale 5 la quinta puntata di Amici 21. Sono rimasti in 10 i ragazzi in gara che si contendono la vittoria:

Albe e Dario Nel Team Pettinelli-Peparini

Lda, Luigi, Carola e Michele Nel Team Zerbi-Celentano

Alex, Sissi, Serena e Nunzio Nel Team Cuccarini-Todaro

Torna l’immancabile sipario comico con Nino Frassica e il suo special talent “Amici Senior”. Super ospite sul palco la band Follya che debutta con il brano “Morto per te” (disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 25 marzo)

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA