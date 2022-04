Amici 21, gli eliminati della quinta puntata. È bufera sui social: «Ridicoli!»

Amici 21, gli eliminati della quinta puntata. E' bufera sui social: «Ridicoli!». La consueta registrazione del serale è stata anticipata a mercoledì e come sempre sono state diffuse le prime anticipazioni e scoperto chi verrà eliminato durante la puntata di sabato 16 aprile che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it.

Leggi anche > Tutto Accade Tour, l'appello di Alessandra Amoroso: «Cerchiamo ballerini», e i consigli di Laura Pausini

Puntualissima al termine di ogni registrazione arrivano le prime anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 21 che andrà in onda sabato 19 aprile. Grazie al profilo Twitter di Amici News che ha aggiornato in tempo reale i fan e al sito Il Vicolo delle News, siamo in grado di svelarvi cosa accadrà nella prossima puntata.

Da qui in poi seguiranno spoiler sulla quinta puntata di Amici 21, se non volete rovinarvi la sorpresa vi invitiamo a non proseguire nella lettura. Se invece volete scoprire cosa è accaduto durante la registrazione di mercoledì e perchè i solcial sono sul piede di guerra, siete nel posto giusto.

Amici 21, allerta Spoiler quinta puntata

Ad aprire ancora una volta la prima manche è il team Alessandra Celentano - Rudy Zerbi che scelgono di sfidare la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Nella prima sfida:

LDA (Luca D’Alessio) contro Albe (Alberto La Malfa), ma la prova è annullata.

Nella seconda sfida:

Michele Esposito contro Dario Schirone. Vince Michele

Terza sfida:

Luigi Strangis contro Dario Schirone. Vince Luigi.

Per la prima volta dall'inizio del serale, sabato sera ci sarà una sola eliminazione e Dario è il primo a finire al ballottaggio finale.

Nella seconda manche Zerbi-Celentano sfidano i "Cucca - Todo" Cuccarini-Todaro. Alla fine di questa gara ad andare al ballottaggio è Serena.

Prima sfida

Luigi Strangis contro Nunzio Stancampiano. Vince Luigi

La seconda sfida

Serena Carella batte LDA

La terza sfida

Michele Esposito vince contro Alex (Alessandro Rina) .

Al ballottaggio per il primo eliminato finisce quindi Serena.

Terza Manche

La squadra di Zerbi-Celentano perde contro Cuccarini-Todaro.

Prima sfida

Vince Luigi Strangis

Seconda sfida

Sissi batte LDA

Terza sfida

Sissi e Alex battono Michele e Carola. Gli insegnanti Todaro e Cuccarini mettono a rischio Lda, Carola e Luigi . Al ballottaggio finale con Dario e Serena va Carola.

Secondo le anticipazioni ad essere eliminata è Carola. Un'esclusione che ha scatenato le ire del web contro i tre giudici, rei di aver "impoverito" la sezione della danza. «Ballottaggio tra Carola e Dario ma Albe - scrive un utente su Twitter - Serena e Nunzio stanno ancora là dentro.Ridicoli!», e non è l'unico.

Ballottaggio tra Carola e Dario ma Albe, Serena e Nunzio stanno ancora là dentro.

RIDICOLI.#Amici21 — Jenoeffa (@Androme05256070) April 13, 2022

Carola è uscita. Io sono senza parole. Posso solo dire che schifo. Amici è diventato un circo e noi che lo guardiamo siamo i clown più ridicoli. @alorac_22 per me hai vinto tu: hai un pezzo del mio cuore e ti auguro solo il meglio, DEVI BRILLARE STELLINA🩰⭐️#caroligi #amici21 pic.twitter.com/IasZPGBRwP — NIC™ (@28_louscarrot) April 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA