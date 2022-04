Amici 21, anticipazioni: ecco chi sono gli eliminati della terza puntata. Stash assente per Covid. Come da tradizione l'appuntamento del sabato sera con gli allievi della scuola di Maria De Filippi è stata registrata lo scorso mercoledì, quindi già conosciamo chi uscirà dalla scuola.

Sabato sera su canale 5 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 21. Attenzione, se non volete conoscere chi sarà eleminato vi consigliamo di non proseguire oltre. Se invece siete curiosi di scoprire con noi cosa è successo nella puntat che vedremo in onda sabato sera vi auguriamo una buona lettura

Tra i giudici non ci sarà come di consueto Stash dei The Kolors poiché risultato positivo al Covid. Al suo posto torna Sabrina Ferilli insieme a Giovannino di Tu sì che vales.

Stando alle anticipazioni riportate dal web

La prima sfida viene vinta dal team Todaro - Cuccarini contro Peparini - Pettinelli.

A rischio eliminazione Crytical, Albe e John Erik. Eliminato definitivamente il ballerino John Erik.

Nella seconda sfida i Cucca - Todo scelgono la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A rischio eliminiazione va Nunzio.

L'ultima sfida è ancora tra la squadra Todaro - Cuccarini contro Celentano - Zerbi. Vince la squadra Cuccarini Todaro. Nominati LDA, Leonardo e Luigi. A rischio eliminazione finisce Leonardo.

Al ballottaggio finale finiscono Leonardo e Nunzio, l'eliminato verrà svelato durante la diretta di sabato sera. Secondo il sito vicolodellenews a essere eliminato dovrebbe essere Nunzio .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 08:32

