Amici 21, diretta terza puntata: in giuria Sabrina Ferilli. Ecco chi sarà eliminato. Sono quattordici gli allievi della scuola di Maria De Filippi ancora in gara, pronti a sfidarsi e a contendersi l'ambito trofeo finale. Questa sera, durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, doppia eliminazione.

Questi gli allevi di Amici 21 ancora in gara:

Albe, Crytical, John Erik E Dario-Team Pettinelli Peparini

Aisha, Alex, Sissi, Nunzio E Serena Team Cuccarini-Todaro

Lda, Luigi, Carola, Leonardo E Michele –Team Zerbi-Celentano

A giudicare la competizione Stefano De Martino Emanuele Filiberto ed eccezionalmente l’attrice Sabrina Ferilli, Stash assente perchè risultato positivo al Covid



Torna come sempre Nino Frassica e i suoi “amici senior”nell’imperdibile momento comico e’ il cantautore Fabrizio Moro il super ospite della puntata con il brano “sei tu” emozionante singolopresentato all’ultimo Festival di Sanremo.

