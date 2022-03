Amici 21, giallo sui capelli di Raimondo Todaro. Sui social impazza la domanda: «Che ha fatto?». Mentre gli allievi della scuola più famosa d'Italia si sfidano durante la diretta della seconda puntata, a colpi di danza e di canto, su twitter sembrano essere tutti distratti dalla capigliatura dell'ex ballerino di Ballando con le stelle.

Leggi anche > Amici 21, Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro: «Ti fai i porci comodi»

Come un moderno Sansone, Raimondo Todaro perde consensi a causa dei suoi capelli.

Il ballerino, che gareggia con la sua squadra composta da Alex Aisha, Sissi, Nunzio, Serena, e Christian, in coppia con Lorella Cuccarini, ha abbandonato i suoi ricci ribelli per sfoggiare un nuovo look.

Anche durante la diretta della seconda puntata del serale di Amici 21, Todaro ha deciso di piastrare i suoi ricci a favore di un lungo ciuffo laterale che però non sta raccogliendo tanti consensi. Su twitter in tanissimi si sono posti la domanda: «Che ha fatto Todaro ai capelli?».



Secondo alcuni sono simili a quelli di federico Fashion Style, per altri sono un po' troppo infantili «Non si può guardare»

Todaro con qui capelli sembra Federico Fashion style #Amici21 — Marameo😺 (@Claudiamarameo) March 19, 2022

i capelli di todaro mio dio ma perché #Amici21 — sof (@sottoona) March 26, 2022

Ma Raimondo Todaro perché si fa questi capelli da 13enne nel 2010. #Amici21 — albi (@AlbiIndecente) March 26, 2022

Ma perché todaro ha quei capelli? Non si può guardare #amici21 pic.twitter.com/1uTUnYanEt — sabry (@luunastorta) March 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA