Gozi eletto segretario del Partito democratico europeo

ROMA - Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe, è stato eletto oggi segretario del Partito democratico europeo (Pde). L'ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, eletto all'Europarlamento con la lista Renaissance in Francia, assumerà dunque il ruolo rimasto vacante a causa della prematura scomparsa, lo scorso gennaio, dell'ex segretaria Marielle de Sarnez.

"Sono molto orgoglioso per questo prestigioso incarico e voglio ringraziare il presidente del Partito democratico europeo, Francois Bayrou - afferma in una nota - per la fiducia che mi ha accordato", ha dichiarato Gozi. "Il Pde è insieme all'Alde - ha aggiunto - uno dei due pilastri che costituiscono il gruppo Renew Europe a Bruxelles e a Strasburgo.

Il nostro progetto è quello di rilanciare e rafforzare il percorso di costituzione di una forza liberaldemocratica e riformatrice in Europa e in Italia, che unisca tutte le esperienze che già oggi lavorano insieme con straordinari risultati al Parlamento europeo". "Dobbiamo continuare ad aggregare e integrare tutte quelle forze che si riconoscono in quest'area - ha continuato l'eurodeputato -, costruendo uno spazio centrale sempre più ampio che dia rappresentanza a una parte consistente dell'elettorato - democratico, riformatore, ecologista - che non si riconosce più nei vecchi schemi della sinistra e della destra ed è lontano dai populismi e dagli estremismi di diversa natura.

E' la strada che ci ha indicato il presidente Emmanuel Macron e che noi oggi dobbiamo percorrere in Europa con la stessa determinazione". Un ricordo infine per l'ex segretaria del Pde, Marielle de Sarnez, insieme alla quale Gozi scrisse il libro "L'urgenza europea" nel 2014: "E' stata per me un'amica preziosa ancor prima di essere una politica appassionata e coraggiosa. Il suo esempio, le sue battaglie per un'Europa più giusta e democratica saranno la stella polare che guiderà sempre il nostro percorso"

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 09:31

