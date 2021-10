Ricerca, l'Università Guglielmo Marconi tra i 25 top performers al mondo secondo U-Multirank

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi è risultata tra i 25 top performers al mondo in tre categorie della ricerca della U-Multirank, il sistema di ranking mondiale delle università sviluppato con il supporto della Commissione Europea il cui obiettivo è generare un meccanismo di valutazione multidimensionale in grado di superare i limiti che presentano le classifiche internazionali tradizionali.

Nato da un progetto pilota condotto su 150 università nel 2011 e coordinato da un consorzio costituito dal Centre of Higher Education tedesco, il Centre for Higher Education Policies Studies dell’Università di Twente e il Centre for Science and Technology Studies dell’Università di Leiden, questo nuovo strumento di classificazione ha registrato negli anni una crescita esponenziale fino a diventare il sistema di ranking più grande al mondo coinvolgendo 1948 università da 97 paesi.

Il ranking è costruito in modo da far emergere le caratteristiche e i punti di forza degli atenei analizzati, mettendoli a confronto su una serie di indicatori raggruppati in 5 dimensioni.

1) Teaching and learning: comprende fattori quali, ad esempio, il rapporto tra numero di studenti e docenti, il numero di studenti che raggiungono la laurea e quello di coloro che la conseguono nel tempo previsto.

2) Knowledge transfer: valuta fattori come il numero di brevetti ottenuti e le collaborazioni con aziende.

3) International orientation: comprende indicatori come il numero di studenti che effettuano esperienze di studio all’estero e di studenti stranieri in entrata.

4) Regional engagement: tiene conto di elementi come il numero di laureati che trova lavoro nella stessa regione dell’ateneo.

5) Research: fa riferimento al numero di pubblicazioni scientifiche e delle citazioni ottenute.

«Essere anche quest’anno tra i primi al mondo in queste prestigiose categorie - sottolinea il Presidente e DG di Unimarconi, Dott. Alessio Acomanni - è motivo per noi di grande orgoglio e soddisfazione poiché dimostra come l’importante lavoro di programmazione che stiamo svolgendo per fare del nostro ateneo un modello di riferimento anche per la ricerca e l’innovazione stia dando i risultati attesi». «L’Università Marconi - continua il Dott. Acomanni - è infatti coinvolta in qualità di coordinatore o partner in numerosi progetti europei e internazionali che spaziano dall’uso delle energie rinnovabili alla mobilità sostenibile, dallo studio di nuovi strumenti a supporto delle attività di ricerca da remoto alla definizione di metodologie e modelli innovativi per la definizione e acquisizione delle competenze legate alle nuove tecnologie».

«Ricerca e innovazione - conclude il Dott. Acomanni - sono per noi priorità imprescindibili, a cui dedichiamo impegno e risorse con grande determinazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 12:52

