Un cornetto alla prof per evitare l'interrogazione: «Vuoto come le nostre testoline». Gli studenti la "corrompono", lei reagisce così

Nuovi modi di evitare le interrogazioni e come raccontarli. Una professoressa ha raccontato su "X" l'iniziativa della sua classe per convicerla a non fare le interrogazioni. Nel post dell'insegnante, diventato virale in poche ore, si vede il regalo fatto dagli alunni: un cornetto, accompagnato da un paio di bigliettini che spiegavano il gesto.

Livello di ruffianeria oltre ogni limite. #vitadaprof pic.twitter.com/3pB8wbHOYz — Quello che resta (@DgSilvia) November 28, 2023

L'idea degli studenti

La professoressa è arrivata in classe e ha trovato il cornetto sul banco, con due bigliettini che recitavano: «Un cornetto vuoto come le nostre testoline in questo momento.

La reazione della prof

Silvia, la professoressa che ha pubblicato le foto, ha commentato: «Livello di ruffianeria oltre ogni limite». Le foto hanno ottenuto migliaia di like e commenti. «Dritti in parlamento», commenta ironico un utente. Un altro chiede invece come è andata a finire e la prof svela che il gesto è stato inutile: «Non li avrei interrogati comunque».

