Peter Higgs, morto il papà della "particella di Dio": scoprì il bosone, il premio Nobel aveva 94 anni

È morto Peter Higgs, il fisico vincitore del premio Nobel che scoprì una nuova particella, nota oggi come bosone di Higgs. Il novantaquattrenne, che ha vinto il Nobel nel 2013 per il suo lavoro svolto già nel 1964 che mostra come il bosone aiuta a tenere insieme l'universo dando alle particelle la loro massa, è morto lunedì nella sua casa di Edimburgo.

Dopo una serie di esperimenti iniziati nel 2008, la sua teoria è stata dimostrata dai fisici che lavoravano al Large Hadron Collider al Cern in Svizzera nel 2012; il premio Nobel fu condiviso con François Englert, un fisico teorico belga il cui lavoro nel 1964 contribuì direttamente alla scoperta. Membro della Royal Society e Compagno d'Onore, Higgs ha trascorso gran parte della sua vita professionale all'Università di Edimburgo, che nel 2012 ha fondato in suo onore il centro Higgs di fisica teorica.

«Scienziato speciale, la sua eredità continuerà per generazioni»

Il professor Peter Mathieson, rettore dell'università, ha dichiarato: «Peter Higgs era un uomo straordinario, uno scienziato speciale, la cui visione e immaginazione hanno arricchito la nostra conoscenza del mondo che ci circonda.

L’Accademia reale svedese delle scienze, che assegna il Nobel, affermò all’epoca che il modello standard della fisica su cui si fonda la comprensione scientifica dell’universo «si basa sull’esistenza di un tipo speciale di particella: la particella di Higgs. Questa particella ha origine da un campo invisibile che riempie tutto lo spazio. Anche quando l’universo sembra vuoto questo campo è lì. Senza di essa non esisteremmo, perché è dal contatto con il campo che le particelle acquisiscono massa. La teoria proposta da Englert e Higgs descrive questo processo». Nato a Newcastle upon Tyne, Higgs lascia due figli, Chris e Jonny, e due nipoti. Sua moglie Jody, docente di linguistica dalla quale era separato, morì nel 2008.

