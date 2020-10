Covid, la lettera di 80 scienziati: «Immunità di gregge è un errore pericoloso»

L'immunità di gregge non è il modo giusto per affrontare la pandemia di Covid-19. A dirlo sono 80 scienziati di tutto il mondo e di varie competenze scientifiche tra cui epidemiologi, pediatri, virologi, psicologi, che hanno stilato la lettera aperta 'John Snow Memorandum', pubblicata oggi su The Lancet. Per loro l'idea di arrestare il virus raggiungendo l'immunità di gregge è un errore pericoloso, non supportato da alcuna evidenza scientifica.

La lettera sarà anche presentata al 16imo World Congress on Public Health programme 2020. L'approccio di raggiungere l'immunità di gregge, scrivono, è fallace e costosa in termini di vite umane ed economici e non arresterebbe comunque il virus, che tornerebbe più volte in nuove ondate ripetute; anche perché sono sempre maggiori le evidenze secondo cui l'immunità post-infezione al SARS-CoV-2 dura solo pochissimi mesi dal contagio, poi svanisce e il rischio di reinfezione non è remoto.

Il modo migliore per proteggere società ed economia fino all'arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare nuovi lockdown, per gli esperti, è tenere sotto controllo la diffusione del virus, mettendo in atto delle regole da rispettare. Servono con urgenza «efficaci misure di controllo della trasmissione del virus, affiancate da programmi sociali ed economici per aiutare i più vulnerabili e combattere le iniquità amplificate dalla pandemia», scrivono gli scienziati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 15:17

