Coronavirus, Mantovani: «Test sierologici non danno patente di immunità. Virus meno aggressivo? Non ci sono prove scientifiche»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 18:08

sono utili maA rbadirlo al Corriere della Sera è Alberto Mantovani, 71 anni, immunologo di fama internazionale, direttore scientifico dell’Humanitas di Rozzano, Professore Emerito all’Humanitas University. Il dottore spiega che questiAlla domanda su che tipo di immunità dà il covid spiega: « Il problema è che la stragrande maggioranza delle persone che incontra Covid-19 o non si ammala o lo fa in modo blando: in questo caso non sappiamo se la risposta immunitaria indotta, di cui la presenza di anticorpi è una spia, sia davvero protettiva o se queste persone rischiano una nuova infezione». I test sierologici servono anche a dare questo tipo di risposte.Dai primi test è emerso che l'11-13% degli operatori sanitari è entrato a contatto con il virus. Questo significa che nonostante la grande esposizione gli ospedali sono stati posti sicuri e invita le persone malate ad andare qualora ne avessero bisogno senza continuare a rimandare. Sulla potenza del virus Mantovani è cauto: «È vero che i pazienti sono molto meno gravi,ma i motivi possono essere molti: l’esperienza clinica passata, abbiamo imparato a conoscere la malattia; il virus ha colpito inizialmente le persone più deboli, molte delle quali non ce l’hanno fatta; oggi ci comportiamo meglio e in questo modo anche i più fragili sono più protetti». Quindi, non è per il medico un'affermazione corretta dire che il virus è meno aggressivo, soprattutto perché nessuno ha le prove scientifiche.