L'asteroide si avvicina, la data precisa. «Va a 12 km al secondo»: due precedenti, l'ultimo nel 2013

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:12

Qualche giorno fache si starebbe avvicinando sempre più alla Terra:, ha un diametro di circa 30 metri e il punto di minima distanza al nostro pianeta lo dovrebbe raggiungere il 9 settembre. Sebbene sia a rischio, le probabilità che l’impatto avvenga davvero sono a dir poco minime: una su 10mila.L’asteroide deve il suo nome all’anno della sua scoperta (il 2006 appunto) ad opera di un osservatorio americano, il Catalina Sky Survey. Secondo i, la distanza ‘minima’ dell’asteroide con la Terra sarà di 7,5 milioni di chilometri: la sua orbita non è però conosciuta così bene, il che porta gli esperti a lanciare l’allarme, per vialegata al suo percorso.Non è la prima volta che un asteroide di queste dimensioni si avvicina al nostro pianeta col pericolo di impatto: nelinun asteroide di taglia simile esplose ad una decina di chilometri di altezza e mandò in fiamme 90 milioni di alberi, in un’area disabitata. Sempre in Siberia, un altro asteroide più piccolo provocò 1400 feriti nel. Insomma un eventuale impatto o un eccessivo avvicinamento di 2006 QV89 (che viaggia alla velocità di 12 km al secondo) provocherebbe, ad esempio in un’area cittadina, una vera e propria strage.