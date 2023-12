Zucchero: «La mia ex moglie mi ha massacrato, ho sofferto di depressione e volevo morire»

Zucchero si è lasciato andare ad una lunga intervista dove ha raccontato della sua infanzia, dei primi passi nel mondo della musica e del suo primo grande amore, la sua ex moglie Angela, che lo trascinò nella depressione, ma fu anche la sua più grande musa ispiratrice. Un amore doloroso e passionale, quello che li legò e, dopo la separazione, Zucchero non riuscì a rirpendersi per molto tempo. «Ero troppo depresso, sono tornato a casa dei miei, leggevo Bukowski perché almeno lui stava peggio di me», ha rivelato nell'intervista al Corriere della Sera.