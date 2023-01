Zucchero e l'ex amico «donnaiolo e nullafacente»: condannato, dovrà risarcirlo con 37mila euro

Il cantante Zucchero dovrà risarcire con 37mila euro un suo ex amico, che definì «donnaiolo e nullafacente» nella sua autobiografia. Lo ha deciso il tribunale civile di Massa, che ha condannato per diffamazione Zucchero Fornaciari obbligandolo a risarcire i danni morali per quanto scritto nel libro «Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita» (Mondadori, 2011).

Zucchero: due concerti per i 40 anni di carriera. «A Sanremo? Si punta oramai agli influencer»

Zucchero: «Per me parla la musica, il futuro sono i concerti. Putin, che cazzo fai?»

Zucchero dovrà dare 37mila euro all'ex amico

Nell'autobiografia Zucchero definì l'ex amico un poco di buono, donnaiolo e nullafacente: per il giudice Domenico Provenzano, riferisce il «Corriere Fiorentino» dando la notizia della sentenza, le espressioni utilizzate nell'autobiografia sono «lesive della reputazione» e hanno «compromesso le relazioni sociali e familiari della parte offesa, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati». Per Adelmo Fornaciari, vero nome del popolare cantautore, quelle espressioni erano funzionali alla «trama narrativa». Ma per il giudice si tratta di «espressioni offensive che diversamente da quanto sostenuto dal cantante non sono coerenti» all'intreccio del racconto, e hanno «l'unico effetto di recare discredito» all'ex amico.





Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA