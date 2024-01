Will Smith dona una bici e un computer allo studente che ha attraversato l'Africa in sella per iscriversi all'università: «Voglio aiutarti»

La storia del 25enne Mamadou Safayou Barry ha fatto il giro del web: il giovane ha pedalato per oltre 4mila km, attraversato sei paesi africani, per potersi iscrivere all'università, la prestigiosa università Al Azhar del Cairo. La sua impresa è arrivata fino ad Hollywood, dove Will Smith, venuto a conscenza della sua storia, lo ha voluto incontrare per dargli un aiuto concreto per la sua carriera universitaria.

Will Smith ha voluto regalargli una bicicletta nuova e un nuovo computer portatile per poter studiare per i corsi dell'università, ma non solo.