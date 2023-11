Jada Pinkett, rompe il silenzio sull'omosessualità (presunta) di Will Smith: ecco cosa ha detto

di Marta Goggi

Lo scandalo di Will Smith continua a stupire. Dopo la dichiarazione dell' ex assistente dell'attore, in cui sosteneva di aver sorpreso in intimità Smith e Duane Martin, Jade Pinkett ha rotto il silenzio.

Le parole della moglie

L'attore ha negato le voci sulla sua omosessualità, mentre per quanto riguarda Duane Martin, TMZ ha riferito che fonti a lui vicine affermano che non ha intenzione di parlare pubblicamente, poichè ritiene le affermazioni assurde. Pinkett Smith sembra aver riferito di voler fare causa, durante un programma radiofonico, The Breakfast Club, ha detto: «È ridicolo, vero? Ed è una sciocchezza. Questa è una persona che ha provato a scuotere i soldi, uno shake down che non ha funzionato. Adotteremo un'azione legale. Perché una cosa è avere la tua opinione su qualcuno piuttosto che inventare storie salaci e maliziose. Quindi è fattibile, quindi procederemo con quello».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA