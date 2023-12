Nasce con una voglia color vino che le copre il viso: «Non uscivo mai senza truccarmi ma ora la amo, è parte di me»

Succede quasi a tutti di non apprezzare determinate parti di sé e di voler cambiare quei dettagli che proprio non ci vanno giù: il capello è troppo crespo, il naso è troppo largo, la bocca è troppo sottile, quel chilo in più o in meno che proprio non ci vuole.

Pur essendo consapevoli di quanto l'aspetto fisico sia solo un tassello di quello che siamo e del fatto che ci sia molto altro da coltivare ed esplorare oltre l'apparenza, riuscire a fare pace con il corpo che abbiamo e ad apprezzarci rimane per molti un'impresa titanica.

C'è chi ha detto: Se non ti piaci non farti problemi, vuol dire semplicemente che non sei il tuo tipo. Per alcune persone, tuttavia, gli ostacoli sembrano davvero impossibili da superare e quando finalmente si riesce diventa terapeutico raccontare il proprio percorso nella speranza che altri possano trovarla d'ispirazione.

È il caso di Danielle Lipple, una ragazza di 28 anni proveniente dal Michigan (Stati Uniti) che è nata con una voglia color vino a coprirle gran parte del viso e ha deciso di usare i social per condividere la sua esperienza di crescita e graduale accettazione.