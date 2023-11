Natalia Paragoni, il costume di Halloween di Ginevra scatena le polemiche: «Alla fine hai ceduto pure tu»

di Redazione Web

Natalia Paragoni ha festeggiato il suo primo Halloween da neo mamma, insieme alla sua piccola Ginevra. Le due si sono divertitte a creare un travestimento che non passa mai di moda: Harry Potter. Amato da tutte le generazioni, Harry Potter ha realizzato il sogno dei bambini: ricevere la lettera di ammissione alla scuola di magia di Hogwarts. Natalia Paragoni ha voluto creare un outfit molto semplice, ma d'effetto per la notte dei mostri. Cappello e sciarpa della casata a cui mamma e figlia appartengono e l'immancabile bacchetta magica: «Il nostro primo Halloween, da sempre Grifondoro!»

Tuttavia, c'è stato un dettaglio che ha scatenato non poche polemiche, andiamolo a scoprire insieme.

Natalia Paragoni mostra il trucco Halloween alla piccola Ginevra: ecco la sua reazione

Natalia, le polemiche sulle foto

Natalia Paragoni aveva da subito detto ai suoi follower che avrebbe preferito non pubblicare foto del viso della sua bambina, Ginevra. La scelta, quindi, di condividere in chiaro il costume della piccola, con la sua faccetta in mostra, ha stupito molto i suoi fan e gli hater erano pronti a criticare la sua decisione incoerente con ciò che aveva detto poco tempo prima.

«Alla fine ci sei cascata pure tu, mostri tua figlia come tutte le altre.

Tuttavia, Natalia aveva anche detto che inevitabilmente, essendo sempre esposta sui social, sarebbe capitato di dover mostrare sua figlia, ma che sarebbe stata una scelta che avrebbe preso insieme ad Andrea Zelletta, suo compagno.

Fotunatamente, i commenti positivi e stupiti della bellezza della figlia erano di gran lunga superiori alle critiche: «Ginny è uguale al papà, bellissima»

