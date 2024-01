«Sono andato a vivere con un amico, ma quando ho scoperto le sue abitudini col bagno la situazione è precipitata»

Prendere la decisione di vivere con qualcuno è sempre in parte un salto nel buio. In effetti, per quanto si possa preparasi in anticipo facendo domande sulle rispettive abitudini o si scelga un amico come coinquilino, la convivenza rivela sempre nuovi lati sconosciuti. Decidere se e come gestire queste rivelazioni è interamente nelle mani delle persone coinvolte, ma affinché si riesca a continuare a condividere gli spazi è necessario essere pronti a comprendere le esigenze altrui, oltre a far valere le proprie ragioni.

Nel caso presente, un ragazzo racconta l'esperienza esasperante di vivere con un suo buon amico, specialmente a causa delle sue strane abitudini per l'utilizzo del bagno, chiedendo consiglio su Reddit per capire come gestire la situazione al meglio.