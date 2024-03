Vincenzo, ucciso a coltellate: arrestata la compagna, ma è mistero sul movente. «L'arma del delitto non si trova»

Una lite. Lui, forse, minaccia di alzare le mani, lei afferra un oggetto affilato e ferisce a morte il compagno. E' un delitto maturato in un contesto di grande degrado sociale quello del 60enne Vincenzo Silvestri, assassinato ieri con due fendenti. La donna è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri e trasferita in carcere. E' accusata di omicidio volontario. Si chiama Ana Toader, è una cittadina romena di 38 anni, e sembra che avesse con il 60enne una relazione sentimentale.