Verdone, stoccata a Favino: «Polemica marginale, servono film migliori. Sono polemiche che lasciano il tempo che trovano»

Fanno ancora discutere le parole di Pierfrancesco Favino. L'attore romano, parlando del film di Michael Mann dedicato alla figura di Enzo Ferrari presentato a Venezia, aveva criticato la scelta dell'attore protagonista: «Ferrari doveva essere interpretato da un attore italiano, non da Adam Driver», queste le sue parole dello scorso 3 settembre.

Il Favino "autarchico" è risultato alquanto divisivo: da un lato chi lo ha sostenuto, dall'altro chi ha giudicato puerili le sue parole.

Ai commenti si aggiunge oggi quello di Carlo Verdone, che approfitta dell'occasione per commentare in generale le attuali condizioni del cinema italiano. L'attore e regista, che sta promuovendo la seconda stagione di “Vita da Carlo”, dichiara marginale la polemica innestata dal collega.

Verdone: «Adam Driver? Va bene così»

Durante un'intervista alla Stampa, Verdone afferma: «Sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. Ha risposto bene Sofia Coppola replicando che il regista è l'artefice del film, quindi è lui che deve scegliere. Se voleva Adam Driver per Ferrari, va bene così.»

I commenti di Verdone sul cinema italiano

Il vero problema, secondo Verdone, è l'andamento del cinema italiano, in difficoltà da tempo immemore.

«Il cinema italiano è sempre là: funzionano due-tre film americani, per il resto non si riesce a invogliare il pubblico ad andare in sala», continua Verdone, per poi citare i dati Cinetel: «In cime figurano sempre due soli film, Barbie e Oppenheimer. C'è qualche pellicola italiana che tenta qualcosa in più, ma più di tanto non ottiene. Ecco, dovremmo interrogarci su questo, senza farci troppe masturbazioni.»

Verdone, poi, si chiede quale sia il vero problema: «È un problema di scrittura? Vogliono altri attori? Serve più sperimentazione? La mia carriera ormai l'ho fatta, mi preoccupo per chi verrà...il futuro è un gigantesco punto di domanda, ogni giorno chiude una sala».

«Ritorno al cinema? Prima finisco “Vita da Carlo”»

Archiviata la querelle Favino, Verdone parla anche dei suoi prossimi progetti, assicurando di non aver alcuna intenzione di abbandonare i lungometraggi: «Certo che torno a fare film, anche perché ce l'ho per contratto! Prima però finisco “Vita da Carlo”. Questa seconda stagione ha un taglio ancora più autobiografico, si parla molto di me e delle difficoltà a fare un film d'autore. A livello di scrittura la tv è più facile, fisicamente è invece massacrante».

Ma Verdone non intende limitarsi solo al cinema: «Mi piacerebbe scrivere un romanzo e partire da lì per il film. Quanto al fatto che sia d'autore, in realtà, per come la vedo io, ne ho già fatti molti: “Un sacco bello”, “Al lupo al lupo”. Quello che mi manca è girare, in veste di regista, una storia che non sia necessariamente comica. Quello, sì, mi manca», confessa.

Favino risponderà al collega? Staremo a vedere.