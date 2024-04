La Barbie umana ha speso oltre 80mila euro per interventi chirurgici: «Ora voglio rimuovere anche le costole»

di Cristina Siciliano

Barbie arriva anche nella vita reale. Da quando la Mattel nel 1950 ha messo in commercio la prima bambola, i suoi occhi blu, le sue gambe lunghissime e magre, i capelli biondi lucenti e il suo stile impeccabile, l'hanno resa un'icona della bellezza femminile e, a lungo andare, anche il simbolo dei canoni estetici proposti alle donne. E c'è anche chi ha scelto di trasformare il suo aspetto in toto. Lo sa bene Ashley Kimberly Khloe Skönhet che ha speso oltre 80mila euro in interventi per ottenere un aspetto «da Barbie». La modella si è sottoposta a tre interventi per l'ingrandimento del seno, due al naso (rinoplastica), un lifting delle sopracciglia, un lifting brasiliano dei glutei, Botox e una sorta di operazione per ottenere «occhi da volpe».

Le parole di Ashley

«Voglio andare ancora oltre con la chirurgia estetica - ha spiegato Ashley a The Mirror -.

«L'unica scelta sbagliata che ho fatto è stata quella di dedicare il mio tempo a fidanzati che non meritavano il mio tempo - ha continuato Ashley -. Alcuni uomini ora vogliono uscire con me solo per il mio aspetto stravagante. Ma io sto cercando il vero amore e non vedo l'ora di sposarmi. Nonostante il mio aspetto, sono una ragazza dal cuore grande ed ho così tanto amore da trasmettere agli altri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA