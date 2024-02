Stretta sui bagagli: Trenitalia introduce - a partire dal 1 marzo 2024 - il nuovo regolamento che prevede che non si potranno portare più di due bagagli (gratis) per passeggero a bordo dei treni Frecce. Non solo: bici e monopattini elettrici dovranno essere inseriti in una sacca.

Multe fino a 50 euro per chi non si adegua alle nuove regole. Ecco cosa cambia.