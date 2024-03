Sciopero treni 23-24 marzo, caos e disagi in vista: cambio biglietti e rimborsi, come fare. L'elenco dei treni garantiti

di Redazione web

Caos e disagi in vista per il nuovo sciopero del personale di Ferrovie dello Stato: l'agitazione parte questa sera, sabato 23 marzo, alle 21 e andrà avanti fino alle 21 di domenica 24 marzo, ha fatto sapere il gruppo Fs in una nota. Lo sciopero è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome (Cub Trasporti, Sgb e Usb) e potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero treni 23-24 marzo

Gli scioperi «potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi». «I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie - spiega Trenitalia - Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

L'elenco dei treni garantiti di Trenitalia

L'elenco dei treni garantiti di Italo

