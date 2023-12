Imu, rottamazione, sostituti d'imposta, conguagli. Tutte le tasse da pagare entro Natale (scadenze e moduli)

Tasse. A ridosso di Natale, tra il 18 e il 20 dicembre, il Fisco batte cassa. Dall'Imu ai versamenti d'imposta, sono diversi gli adempimenti che coinvolgono contribuenti e imprese. E c'è poi la scadenza della Rottamazione quater, con il termine ultimo per regolarizzare la prima e seconda rata. Vediamo nel dettaglio la serie di scadenze da segnare sul calendario per non cadere in errore e rischiare di diventare morosi.