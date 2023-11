Ragazza stuprata fugge e si nasconde in un cespuglio per 6 ore: «Ho trovato la forza pensando a mia figlia». Arrestato un 22enne

È iniziato tutto con un «Vieni, ti accompagno a casa». Poi lo stupro. Un 22enne di origini magrebine è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Priverno per aver violentato una ragazza del comune in provincia di Latina. L'episodio è avvenuto a mezzanotte circa del primo novembre. La ragazza era a piedi, da sola. Un'ottima scusa per il 22enne, in motorino, che l’ha avvicinata e le ha offerto un passaggio a casa. Appena i due si sono ritrovati in una via isolata, il giovane ha costretto la sua vittima a seguirla in un casolare e lì, dopo averla spogliata, l'ha stuprata.

Accetta un passaggio da uno sconosciuto, lui la trascina in un casolare e poi la stupra: arrestato magrebino di 22 anni



La vittima è riuscita a sfuggire alle grinfie dello strupratore. Il suo raccont osui social è scioccante: in mezzo agli alberi e ai cespugli per 6 lunghe ore, senza farsi sentire. Dopo aver vagato sotto chock per alcune ore, è stata soccorsa da un passante che l’ha portata in ospedale a Latina.