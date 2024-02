Strage Palermo, il gip racconta l'orrore: «Delirio mistico, torture terribili ai due figli. Non è stato un raptus»

Una folla di persone per l'ultimo saluto a Kevin e ad Emanuele, i due ragazzi uccisi la scorsa settimana durante un rito dal padre, Giovanni Barreca, e una coppia di amici, tutti in carcere. In manette anche l'unica figlia sopravvissuta alla strage, di 17 anni, che secondo gli inquirenti avrebbe partecipato al massacro di Antonella Salamone di 40 anni e dei suoi e figli di 16 e 5 anni.

Don Salvo Priola, il parroco di Altavilla Milicia, ha presieduto un momento di preghiera e di commiato per i due giovani, che erano di religione evangelica. Presenti i genitori di Antonella, nonni dei due ragazzi, con i fratelli della donna. Assenti, invece, i parenti di Barreca. Sono decine di ragazzi e i giovani presenti, amici e compagni di Kevin Barreca.