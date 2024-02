Sophie Codegoni inviata a Sanremo sente la mancanza della sua Celine: «Sono volata a casa a Milano per un bacetto»

Sophie Codegoni è molto impegnata perché, come dichiara in varie storie Instagram, sta lavorando a diversi progetti. Inoltre, l'influencer è anche mamma di Celine che compare molto spesso nei suoi canali social. L'ex volto di Uomini e Donne è innamoratissima della sua bambina ma, in questi giorni, le due sono lontane: Sophie, infatti, si trova a Sanremo per seguire e commentare il Festival insieme ai colleghi di Casa Chi, mentre, la piccola è rimasta a Milano. Tuttavia, quando la mancanza si fa sentire più del dovuto non si può fare nulla. Ecco perché la giovane mamma ha deciso di fare una capatina a casa dalla piccola Celine.