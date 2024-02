Simona Tagli fattucchiera svela il futuro di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Poi legge le carte ad Alessio Falsone: «Speravo fosse Anita Olivieri»

Grande rivelazione della serata della 40esima puntata del Grande Fratello è stata Simona Tagli che ha mostrato una spiccata passione per i tarocchi e la lettura delle carte. Poteva Alfonso Signorini farsi scappare l'occasione di prevedere il futuro di Mirko e Perla, dei quali non ha capito ancora nulla, coma ha ammesso? Ovviamente no, ma non solo. La vecchia volpe ha voluto includere anche Alessio nella lettura delle carte per svelare una volta per tutte chi c'è nel suo futuro: Anita o Perla?

Andiamo a scoprire le carte del futuro dei coinquilini del Grande Fratello.