«Ho avuto un rapporto con una coppia conosciuta in vacanza», la rivelazione della giornalista: mai sentita così libera

Chi non ha una fantastia sessuale da realizzare? C'è chi immagina di andare a letto con un ragazzo orientale, chi di farlo in un luogo pubblico come cantava George Michael in Outside e chi di abbandonarsi alle braccia di uno sconosciuto, magari dopo una serata passata in discoteca. Nulla di cui vergognarsi. Il sesso è libero e non ha regole, tranne una: il consenso. Un concetto fondamentale non solo nei rapporti a due, ma anche quando si aggiunge qualche altro protagonista.

La giornalista Emme Witt-Eden, 50 anni, lo ribadisce raccontando la sua esperienza quando aveva solo vent'anni ed era in vacanza ai Caraibi. Una notte «indimenticabile», durante la quale la giovane donna ha vissuto una nuova emozione. In quell'occasione si è lasciata andare a un rapporto con una coppia sposata, appena conosciuta.