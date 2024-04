Eclissi hot, al posto del Sole va in onda una foto di testicoli: imbarazzo in diretta tv durante il tg

di Redazione web

Durante l'eclissi dell'8 aprile un tg messicano ha mandato in onda le parti intime di un uomo. Lo sbaglio scatena imbarazzo e risate e mette in crisi l'emittente: rischierà di non essere più presa sul serio?

I testicoli al posto dell'eclissi, com'è successo

Un'emittente messicana, la RCG, durante l'eclissi solare totale che si è verificata lunedì 8 aprile, ha mandato in onda qualche immagine "di troppo" sotto gli occhi dei suoi spettatori. Una fotografia dei genitali di un uomo è andata in onda per qualche secondo al posto delle immagini dell'eclissi. Ovviamente si è trattato di un incidente causato dalla condivisione di video e foto inviate dai fan online che stavano riprendendo il fenomeno celeste. Il notiziario, infatti, stava mostrando alcune immagini prese dai profili social delle persone che stavano assistendo all'eclissi e, fra queste, c'era la foto dei testicoli di un utente che è sfuggita alla regia del notiziario.

Come si è conclusa la vicenda

I tre conduttori del programma sono rimasti sconvolti nel vedere dei genitali sullo schermo, ma dopo l'attimo di shock hanno continuato a parlare dell'eclissi. La clip è stata velocemente rimossa e il conduttore ha spiegato che le immagini sono state inviate dagli spettatori, ammettendo anche che condividere le esperienze dei fan può condurre le emittenti a dover avere a che fare con situazioni imbarazzanti. L'uomo che ha inviato al notiziario l'immagine delle sue parti intime ha successivamente spiegato sui profili social che voleva fare uno scherzo innocuo.

