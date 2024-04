Eclissi solare totale, le immagini dallo spazio hanno catturato l'ombra della luna

L'eclissi solare totale dopo aver salutato gli Stati Uniti, dal Texas al Maine, si è spostata sulle province canadesi del New Brunswick e di Terranova.

Ecco le immagini satellitari del Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) che hanno catturato l'ombra della luna che si muove sopra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada durante l'eclissi solare totale di lunedì 8 aprile.

/ X Cira Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(video Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 10:52

