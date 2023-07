Scuole aperte d'estate per le famiglie con genitori lavoratori, Valditara: «Un aiuto a chi ne fa richiesta»

Scuola aperta anche d'estate per andare incontro alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori: è questa la proposta del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha ipotizzato una frequentazione su base volontaria.

Scuole aperte d'estate

Tenere le scuole aperte anche d'estate, su base volontaria, per «le famiglie di lavoratori che ne fanno richiesta, perché sì, il problema c'è e non è certo un problema secondario». La proposta è del ministro dell'Istruzione e merito Giuseppe Valditara in un colloquio con la Stampa. «Stiamo aumentando il tempo scuola sia con i tutor sia con Agenda Sud. E ci mettiamo dei soldi», assicura. «Stiamo già lavorando per venire incontro alle famiglie che giustamente chiedono aiuto».