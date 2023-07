Statali, ad agosto scatta taglio cuneo, arretrati e una tantum: ecco tutti gli aumenti

Busta paga pesante per i dipendenti pubblici ad agosto. Per circa un milione e 200 mila dipendenti pubblici scatta il taglio del cuneo previsto a partire da luglio. A questo, per gli 'statali' - in pratica i dipendenti dei ministeri, delle agenzie e delle authority, e per la scuola - arriveranno anche aumenti previsti da tempo in base al contratto: l'una tantum che copre il periodo di mancato rinnovo e gli arretrati previsti dall'inizio dell'anno. Il tutto sarà caricato su NoiPa, la piattaforma del ministero dell'Economia che gestisce gli stipendi dei dipendenti pubblici.

