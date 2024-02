Studi professionali, aumento da 215 euro ai lavoratori del settore e 400 euro una tantum: ok all'intesa con i sindacati

Busta paga più pesante in arrivo per il personale che opera negli studi e nelle attività dei liberi professionisti del nostro Paese: in vista c'è rinnovo contrattuale con un aumento di 215 euro mensili in quattro 'tranches' dal 2024 al 2026 per il terzo livello. Un aumento che ovviamente viene riparametrato anche per gli altri livelli e che introduce maggiori tutele assistenziali.