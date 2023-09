Scuola, oggi i primi ritorni in classe. Dal voto in condotta alle sospensioni fino ai tutor, cosa cambia per 7 milioni di studenti

Tutti a scuola: circa 7milioni di studenti da oggi a venerdì rientreranno in classe e, ad attenderli, ci sarà la nuova scuola firmata Valditara.

TRA I BANCHI

Oggi rientrano in classe gli alunni del Piemonte, domani quelli della Lombardia e poi via via tutti gli altri fino al 15 settembre quando chiuderanno i ragazzi del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna. Anche se sono tante le scuole che hanno deciso di anticipare il rientro di qualche giorno per poi approfittare dei ponti autunnali e primaverili.