Scuola, aggressioni contro i prof in aumento: «Gli alunni le filmano per i social. Colpa delle famiglie e di docenti meno autorevoli»

Episodi di violenza ai danni insegnanti (e compagni) e insulti choc. La violenza contro i docenti non accenna a diminuire: da inizio anno scolastico uno studente su cinque ha assistito ad almeno un aggressione. Lo rivela Skuola.net, che intervistando 2mila alunni delle scuole superiori ha denunciato: «Da settembre a oggi ben il 18% degli studenti ha assistito a un qualche tipo di violenza contro gli insegnanti in classe. Gli scontri per lo più si fermano sul piano verbale, ma non mancano i casi in cui si passa all’affondo fisico». Non solo. Il dato davvero è preoccupante è un altro: il fine. «Un terzo degli intervistati – rivelano – riporta che gli episodi vengono puntualmente filmati al fine di pubblicarli o condividerli sui social».