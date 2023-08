Quali ponti ci sono per il nuovo anno scolastico 2023-2024? Nelle regioni italiane la prima campanella a scuola suonerà nella settimana dell’11 settembre (tranne la provincia autonoma di Bolzano, che inizia in anticipo il 5 settembre). Dall’Immacolata alla festa della Liberazione al Primo Maggio, ci saranno molte occasioni per riposare. Ecco tutte le date da segnare già adesso in agenda.