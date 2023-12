La "scuola della natura" è sempre più popolare: si gioca nel fango anziché studiare matematica

Un modo diverso di vedere l'educazione e la scuola che predilige punti di forza diversi rispetto alla tradizione: la "scuola della natura" diventa sempre più popolare in tutto il mondo e, in particolare, in Australia e nel Regno Unito.

Come riporta il The Guardian, si basa sulla cultura dell'aria aperta (friluftsliv) proveniente dalla Scandinavia. Anche le scuole "enviro", simili alle scuole della natura ma più strutturate, stanno prendendo sempre più piede. In Nuova Zelanda si trovano oltre 80 scuole della natura, con una comunità di circa 2000 educatori.

Per esempio, il piccolo Ashton frequenta la Bush Sprouts, in Nuova Zelanda. I suoi compagni, tutti di età compresa tra i 4 e i 12 anni, si destreggiano ogni settimana tra il lavoro in fattoria, i giochi nel fango, l'accensione dei falò, dar da mangiare ai pesci e alle anguille, intagliare il legno, piantare alberi e, più in generale, diventare "kaitiaki", vale a dire guardiani dell'ambiente.