Sara Ricci entra al Grande Fratello, chi è l'ex attrice di Vivere? Il rapporto con Beatrice Luzzi, le dichiarazioni sui reality e la vita privata

Insieme a Marco Maddaloni è previsto nella casa del Grande Fratello anche l'ingresso di Sara Ricci. Nonostante qualche tempo fa aveva detto che non avrebbe mai partecipato a un relaity del genere, l'attrice, ex collega di Beatrice Luzzi in Vivere, è pronta a mettersi in gioco nel programma condotto da Alfonso Signorini. Vediamo dunque chi è Sara Ricci.