Sanremo 2025, chi sarà il conduttore dopo Amadeus? Il totonomi: da Carlo Conti a Stefano De Martino

Sanremo 2024 è stato l'ultimo dell'era Amadeus. Nononstante l'acclamazione popolare, e ancor più quella dei vertici Rai che lo definiscono «il padrone del Festival», la conferma degli ascolti record che di anno in anno gli hanno fatto superare se stesso, il direttore artistico sembra determinato a mettere la parola fine alla sua esperienza all'Ariston. «Ne riparliamo ad agosto, quando gli viene la malinconia», ha scherzato Fiorello, suo accompagnatore fedele in tutte le edizioni, ma non si può fare a meno di pensare a chi ci sarà dopo di lui. Il totonomi è partito.