Sanremo e Covid, il medico del Festival: «Tampone a chi ha sintomi, evitare focolai». Polemiche sulla 'macchina sanitaria'

Sono lontani i giorni del 'pubblico di palloncini' come unica presenza in platea al Sanremo 2021, o quelli del Super Green pass richiesto al pubblico del Festival 2022. Non ci sarà alcuna restrizione anti-Covid a complicare la kermesse 2024 al via il 6 febbraio, come già non ce n'erano nell'edizione 2023. Ma con Covid e influenza a complicare la vita di milioni di italiani nelle ultime settimane, il medico del Festival predica attenzione e avvisa: se c'è qualcuno che ha sintomi, ci saranno i tamponi.