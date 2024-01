Sanremo 2024: Takagi & Ketra con Alessandra Amoroso, Madame e Dardust con Angelina Mango. Il totonomi degli autori dei brani

Manca poco più di un mese all'inizio del Festival della canzone italiana. Inizia il totonomi per gli autori di Sanremo 2024. Takagi & Ketra con Alessandra Amoroso per l'atteso debutto in gara con Fino a qui, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari con i La Sad per Autodistruttivo, Madame e Dardust coautori di Angelina Mango per La noia.

I possibili autori

Si fanno diverse scoperte interessanti e curiose leggendo l'elenco dei presunti autori dei brani dei cantanti di Sanremo 2024, già comparso su Wikipedia ma - secondo quanto apprende l'Adnkronos - non ancora ammantato dell'ufficialità, che arriverà solo con l'ascolto in anteprima delle canzoni in gara, previsto per metà gennaio e dedicato alla stampa accreditata al festival.