Anziana depressa abbandonata in Romania dalla badante: le ha occupato casa e ha aperto un tabacchi coi soldi rubati

Un'assistente familiare romena è stata arrestata dopo le indagini che hanno portato a una scoperta sconcertante. La 47enne avrebbe infatti raggirato un'anziana signora, depressa dopo la morte del marito e senza figli, che l'aveva assunta, per poi portarla in romania, estorcendole centinaia di migliaia di euro e facendole sottoscrivere una polizza sulla vita di cui la badante era l'unica beneficiaria.

La vicenda risale a settembre 2023, quando l'anziana si presentò alla stazione carabinieri di Castagnole delle Lanze, nell'Astigiano, denunciando di essere stata maltrattata dalla sua badante rumena. Le indagini hanno rivelato che nel 2014 l'anziana aveva assunto la donna per fornire assistenza domestica al marito malato. Dopo la morte del coniuge, alla vedova, priva di una significativa rete di parenti o amici, è stato diagnosticato da un medico psichiatra uno stato di depressione.

L’indagata, nel frattempo si era trasferita nell'abitazione della vittima, ed era riuscita a convincere l’anziana a fare un viaggio in Romania dove poi, con l’inganno, sarebbe stata lasciata inizialmente in una casa di riposo e poi assistita dalla madre della 47enne nell’abitazione della stessa. La donna anziana ha trascorso così anni isolata in Romania, priva di contatti con persone conosciute in Italia, con un telefono con scheda rumena e documenti personali sotto il controllo dell'indagata.