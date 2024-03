Donna compra casa per 75mila euro e gli affittuari la sfrattano: lei sfonda la porta con due scagnozzi e si fa giustizia da sé

A pochi mesi dall’acquisto di un appartamento in largo Sarnano (pagato 75mila euro nel dicembre 2018) si è ritrovata all’improvviso “sfrattata” dall’ex proprietario e da un altro coinquilino dominicano che lei dice di non conoscere. E adesso è finita a processo assieme a due dominicani perché, non riuscendo più a riappropriarsi dell’immobile, aveva tentato di farsi giustizia da sé con l’aiuto degli amici, sfondando la porta per entrare di forza nell’abitazione.