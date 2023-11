Roma Expo 2030, ecco le testimonial: Bebe Vio, Sabrina Impacciatore e Trudy Styler. Cresce l'attesa nella capitale

Expo 2030: al via il conto alla rovescia, domani a Parigi si decide. Riad si è presentata con un progetto dal titolo «L'era del cambiamento: insieme per un domani lungimirante» con i padiglioni aperti dal primo ottobre 2030 al 31 marzo 2031. L'Arabia Saudita per la competizione ha scelto un sito di 600 ettari a nord della città, nelle immediate vicinanze dell'aeroporto internazionale King Khalid e del King Abdullah Petroleum Studies and Research Cente, direttamente collegato alle destinazioni urbane più importanti: l'area è situata a una sola fermata di metropolitana dall'aeroporto.

Le candidate

«Trasformare il nostro mondo, navigare verso un futuro migliore» è invece il titolo del progetto di Busan che propone per l'esposizione lo stesso periodo scelto da Roma: dal primo maggio al 31 ottobre 2030. Busan stima che il numero totale di visite all' Expo 2030 nella città sudcoreana sarebbe di 34,8 milioni di persone e per l'esposizione propone un'area a ridosso del porto nord della città e che si estende per 3,4 milioni di metri quadrati.