Richard Gere risponde a Salvini: «Sono un privilegiato, ma non ho un aereo privato». L'attore intervistato su Rai3

Richard Gere è stato ospite di Marco Damilano nella puntata di “Il cavallo e la torre” in onda venerdì 12 gennaio, alle 20.40 su Rai 3. L'attore ha parlato del caso Open Arms, che ha visto oggi l'udienza del processo con la partecipazione del ministro Matteo Salvini. «Io testimone al processo Salvini su Open Arms? No, Ho preferito un intervento a distanza. Ho offerto una testimonianza scritta ma non è stata accettata», ha detto Gere.