Ricchi e Poveri, per i tifosi hanno già vinto Sanremo: tutti i cori allo stadio, da Milano a Monaco, su "Sarà perché ti amo"

Hanno venduto decine di miloni di copie nel mondo, calcano i palchi da quasi 60 anni e tra poco parteciperanno per la tredicesima volta al Festival di Sanremo. I Ricchi e Poveri non tramonteranno mai. Una storia lunghissima che si intreccia tra musica e tradizione popolare. Una tradizione che non appartiene solo al mondo dello spettacolo ma che si è traslata presto anche nel mondo dello sport.

Sì, perché "Sarà perché ti amo", la canzone più famosa del gruppo italiano, è diventata un coro da stadio. Il più famoso passa per le strade di Milano, da entrambe le sponde, ma la sua fama ha viaggiato fino in Germania, direzione Monaco.