Re Carlo ha il cancro, come sta? «È molto positivo, il tumore scoperto presto». I ruoli chiave che continua a ricoprire

Re Carlo ha un tumore. L'incubo della malattia torna ad abbattersi sulla casa reale inglese. Più di settanta anni fa, il nonno Giorgio VI affrontò il cancro e morì, lasciando il trono alla figlia Elisabetta II, che ha regnato fino al 2022. Poi, è toccato proprio a Carlo. Adesso, la notizia che fa tremare il regno e che si aggiunge ai problemi di salute della principessa Kate, recentemente operata e costretta a un periodo di convalescenza almeno fino a Pasqua.

«Il re è positivo»

Il re, che ha passato la notte in casa a Londra, sarebbe comunque «molto positivo dopo la diagnosi e grato che la sua malattia sia stata scoperta in tempo» fa sapere il Daily Mail. Il monarca, che ha scoperto il tumore durante un intervento alla prostata, si dedicherà alle cure necessarie e per questo motivo si è ritirato momentaneamente dagli impegni pubblici.